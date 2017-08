Kinderombudsman overweegt stappen na uitzetting zonder kinderen

De moeder van de in Nederland opgegroeide kinderen Howick en Lili is op het vliegtuig naar Armenië gezet. De jongen en het meisje zouden nu logeren op een adres dat de moeder, die in een uitzetcentrum zat, niet wilde prijsgeven.

Kalverboer vraag zich af het landsbelang is om de moeder uit te zetten, zo bevestigt haar woordvoerster een bericht van de NOS. "De kinderen zijn nu de dupe van volwassenen die het niet eens met elkaar zijn.''

Voor de uitzetting had de Kinderombudsvrouw nog contact met staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Ze had het idee dat het niet zover zou komen.

Onvrede

Ook andere organisaties hebben hun ongenoegen geuit over de ontstane situatie. Defence for Children zegt dit nog niet eerder meegemaakt te hebben. "Deze situatie hebben we nog nooit eerder meegemaakt: een moeder uitzetten terwijl de kinderen nog in Nederland zijn".

Voor Defence voor Children is het onbekend waar de kinderen momenteel verblijven, maar de organisatie gaat ze proberen te helpen. "Als het lukt om contact met de kinderen te krijgen, willen juristen van de organisatie gaan bekijken hoe ze de jongen het meisje en hun moeder kunnen helpen", zo meldt de organisatie.

'Eer en geweten'

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort heeft tot het laatste moment gestreden om de moeder samen met haar kinderen Howick en Lili te laten vertrekken.

''Ik heb naar eer en geweten gedaan wat ik kon, maar het is een dossier van het ministerie van Justitie", zegt Bolsius maandag in een reactie op de uitzetting van zijn inwoonster.

Het raakt hem 'als mens' dat twee tieners tijdens hun 'kwetsbare jeugdjaren' al zoiets moeten meemaken. ''Ik kan wel raden wat dit met ze doet. Voor de kinderen is het dramatisch", reageert hij. Ook hij weet niet waar Howick en Lili zijn en hoe het nu met ze verder gaat. De twee zijn als vermist opgegeven.

Als ze gevonden worden, vallen zij volgens hem onder de verantwoordelijkheid van het ministerie.