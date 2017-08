Varkens omgekomen bij brand in Twentse Agelo

De brand ontstond in een van de twee schuren met daarin biggen. De brandweer probeerde te voorkomen dat de brand oversloeg, "maar dat is niet gelukt", zei een woordvoerster. Ook een tweede stal vatte vlam met daarin nog eens honderden varkens.

Het vuur is zo goed als uit, al zal de brandweer nog enkele uren bezig zijn met nablussen. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Het zou in eerste instantie om duizenden biggen en varkens gaan. De brandweer meldde later op basis van de boer dat hooguit honderden varkens in de schuren aanwezig waren.