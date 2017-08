Twee arrestaties na overval op woning bejaarde (93) in Tilburg

Omstreeks 06.00 uur werd de vrouw gewekt door twee mannen, die met geweld haar huis aan de Friezenlaan waren binnengedrongen. De vrouw wist zelf de politie te waarschuwen.

Ter plaatse konden de agenten al snel een 19-jarige verdachte aanhouden die zich in de tuin had verstopt. De tweede overvaller kon in eerste instantie ontkomen, maar werd later toch nog gezien in een andere tuin. Na verschillende orders en een waarschuwingsschot kon ook hij worden ingerekend.