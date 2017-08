Dode door ongeluk op A1 bij De Lutte

Omstreeks 3.45 uur werd door een automobilist gemeld dat er een auto aan de kant stond op de A1 ter hoogte van de Lutte. De persoon in de auto was overleden.

Uit onderzoek bleek dat er vermoedelijk een vrachtwagen bij het ongeval was betrokken. Na een tip van de Duitse politie konden agenten even later een 60-jarige vrachtwagenchauffeur uit Letland aanhouden voor het verlaten van de plaats van een ongeval. De politie heeft de vrachtwagen in beslag genomen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Tussen Oldenzaal-Zuid en De Lutte is de A1 richting Duitsland een tijd afgesloten geweest voor onderzoek.