Nederland mag verdachte drugshandel uitleveren aan Turkije

De Rotterdammer had het kort geding aangespannen tegen zijn uitlevering, uit vrees een oneerlijk proces.

Almay wordt verdacht van drugshandel tussen Nederland en Turkije. Hij is in Nederland opgepakt, waarna Turkije verzocht om zijn uitlevering. Vorig jaar schortte de Nederlandse rechter de uitspraak over uitlevering op, omdat de overheid tijdelijk niemand uitleverde in verband met de onrust rond de mislukte couppoging in Turkije vorige zomer.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) besloot in juni dat bij verdenking van bepaalde vergrijpen, zoals moord of drugshandel, weer aan Turkije uitgeleverd kan worden. Daarom spande Albay een kort geding aan tegen de Nederlandse staat.

Turkije

Na de mislukte staatsgreep zitten de Turkse gevangenissen overvol. Er zijn vele rechters, advocaten en journalisten opgepakt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vermoedt dat de geestelijke Fetullah Gülen achter de coup zit. Veel Gülen-aanhangers zijn het afgelopen jaar gearresteerd.

Albay vreest dat hij in Turkije in een overvolle gevangenis terechtkomt, zonder goede medische zorg en zonder zicht op een eerlijk proces. De rechter vindt echter dat de man uitgeleverd mag worden omdat het niet om een politiek gevoelige zaak gaat. Albay behoort niet tot een risicogroep.

De rechter vertrouwt erop dat de Rotterdammer zijn straf in Nederland mag uitzitten, als hij wordt veroordeeld. Turkije heeft daar garanties over verstrekt, de rechter vindt deze toereikend.