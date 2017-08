Van Dam uit ongenoegen over Belgische aantijgingen fipronil

Volgens hem was absoluut geen sprake van verzwijging van kennis. Van Dam zegt in het tv-programma Jinek dat zijn collega zijn eigen parlement verkeerd heeft ingelicht.

De Belgische minister baseerde zich volgens Van Dam bovendien op vertrouwelijke Nederlandse documenten die ook nog openbaar zijn gemaakt. Van Dam en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) reageerden bij Jinek op de fipronil-affaire.

Van Dam heeft verder tegen Ducarme gezegd dat het niet goed is om elkaar te beschuldigen in deze crisis, maar dat het zaak is om goed samen te werken. "We hebben ook afgesproken dat we dat vanaf nu ook weer zullen doen''.

De politici schreven donderdag een brief aan de Tweede Kamer als reactie op de Belgische beweringen. In de brief stond dat de anonieme tip uit november ging over het gebruik van het middel tegen bloedluis in stallen, maar dat over eieren niets bekend was. De tip leidde ook niet tot onderzoek hiernaar.

Op woensdag sprak ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de beweringen van de Belgische minister van Landbouw tegen.

Communicatie

Het zogeheten Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRo) had naar de tip gekeken en geoordeeld dat er "geen acuut gevaar dreigde'' voor de volksgezondheid.

Wel zou BuRo "met de kennis van nu'' over de omvang van het schandaal inmiddels een andere overweging hebben gemaakt en geadviseerd hebben om "handhavingsacties te starten'' en niet alleen strafrechtelijk onderzoek.

Minister Schippers erkende bij Jinek dat de communicatie tijdens de eiercrisis niet altijd goed was. Volgens haar heeft de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de NVWA "inderdaad uitspraken gedaan die de duidelijkheid niet vergrootten'' toen die had geadviseerd om wat terughoudend te zijn met het eten van eieren.

Europees overleg

De Europese Commissie wil topoverleg over de eiercrisis met de betrokken ministers voor voedselveiligheid in de betrokken landen. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis zegt in een verklaring de onderlinge ruzies en beschuldigingen te willen beëindigen.

Hij hoopt op een bijeenkomst die zo snel mogelijk moet plaatsvinden, maar in ieder geval voor eind september. Daaraan zouden behalve bewindslieden ook de toezichthouders moeten deelnemen.

''Elkaar beschuldigen brengt ons nergens'', zegt de Litouwer in een verklaring. ''We moeten samenwerken om hieruit lering te trekken, in plaats van energie te verliezen door met de beschuldigende vinger te wijzen.''