Asbest vrijgekomen bij grote brand garagebedrijf in 't Zand

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat vrijdagochtend weten dat een deel van de asbest is opgeruimd.

Het effectgebied van de asbest in de Irenestraat ligt tussen 80 tot 100 meter, melden de hulpdiensten. Bewoners zullen per brief worden geïnformeerd; in ieder geval moeten zij ramen en deuren gesloten houden.

Bewoners van acht woningen hebben de nacht elders doorgebracht. De plekken waar nog asbest ligt, zijn nog afgezet. In de loop van de dag wordt bekeken hoe dit wordt opgeruimd en of de bewoners terug naar huis kunnen.

Bij het garagebedrijf is ook een tanktstation gevestigd. Dat is niet in gevaar, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het gebouw heeft brand gevat, maar de pompen zijn veilig. Er werd wel preventief gekoeld.

Rookroet

Vier appartementen die boven het garagebedrijf gevestigd zijn, moeten als verloren worden beschouwd. Een achterliggende woning heeft veel schade opgelopen door rookroet en water.

De brandweer zou rond 20.30 met groot materieel zijn uitgerukt. Ook politie was aanwezig.