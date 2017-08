Dierenclubs en dierenartsen willen spoeddebat over geruimde kippen

Die maatregel is volgens hen onnodig en onrechtmatig. Bij de oproep zijn de organisaties Wakker Dier, Comité Dierennoodhulp en Caring Vets betrokken.

De organisaties zijn erop tegen dat gezonde dieren om puur bedrijfseconomische redenen worden gedood, ook al heeft de rechter daar groen licht voor gegeven. Ze spreken van een "verwerpelijke" praktijk, die alleen zou mogen worden toegepast als de volksgezondheid, het millieu of het dierenwelzijn in gevaar zijn.

Kippen behandelen

"Toepassing van het verboden bestrijdingsmiddel is onverantwoord lang doorgegaan. Wij vinden dat de kippen daar niet de dupe van mogen worden. Het mag niet zo zijn dat hierdoor een miljoen dieren nodeloos de dood vinden", aldus de organisaties in hun brief. "In plaats van mee te werken aan het doden, zouden de pluimveehouders die door de overheid op slot zijn gezet, door de staatssecretaris gesommeerd moeten worden de kippen te behandelen."

De Partij voor de Dieren pleitte er woensdag ook al voor dat de Kamer zou terugkomen van reces vanwege de eiercrisis. Andere partijen gaven daar geen steun voor, maar eisten wel opheldering over de gang van zaken.

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martijn van Dam stuurden donderdag een brief over de affaire. Kamerlid Jaco Geurts (CDA) die samen met VVD, D66 en ChristenUnie vragen had gesteld noemde het schrijven "duidelijk'', maar benadrukte dat nog niet alle vragen zijn beantwoord.