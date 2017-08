Ex-directeur Rotterdam Business School krijgt celstraf voor verduistering

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag bepaald. Tegen de man was vijftien maanden gevangenisstraf geëist.

In september vorig jaar werd de directeur geschorst, nadat er onregelmatigheden in de administratie en facturering aan het licht waren gekomen. In december werd hij ontslagen.

De Hogeschool Rotterdam, waar de Rotterdam Business School onder valt, noemt de uitspraak terecht. Het is "een belangrijk signaal dat fraude met gemeenschapsgeld niet wordt getolereerd."

Volgens zijn advocaat had hij niet de bedoeling zichzelf te bevoordelen, maar was het geld bedoeld om de werving van nieuwe studenten uit Latijns-Amerika te bevorderen. De rechtbank veegde dat argument als onbewezen van tafel. De man schreef valse facturen van duizenden euro's per keer en gaf daar zelf akkoord voor.