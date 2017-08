Huiszoekingen in Nederland en België in onderzoek naar fipronil in eieren

Het Openbaar Ministerie (OM) liet weten dat het een gezamenlijke actie is met België. Een woordvoerster wilde niet direct vertellen waar de doorzoekingen plaatsvinden. Justitie verwacht later op de dag met meer informatie te komen.

Volgens het Belgische VTM Nieuws zijn er invallen gedaan in Oost-Vlaanderen en de Kempen bij afnemers van het middel fipronil. Het zou vooral gaan om desinfecteerbedrijven die fipronil zouden hebben gebruikt. Ook is er een inval gedaan bij een veearts.

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) voert het onderzoek uit. Het strafrechtelijk onderzoek gebeurt in opdracht van het OM.

ChickFriend

In Nederland richt het strafrechtelijk onderzoek zich tot nog toe vooral op ChickFriend, het servicebedrijf uit Barneveld dat een middel waar later fipronil in bleek te zitten heeft gebruikt om bloedluis in kippenstallen te bestrijden. Alle circa 180 pluimveebedrijven die zaken hebben gedaan met ChickFriend werden eind juli geblokkeerd door de NVWA. De sector zelf had een week eerder al besloten dat die bedrijven geen eieren meer zouden leveren.

De onderneming uit Barneveld kocht vermoedelijk bestrijdingsmiddelen bij een bedrijf uit het Belgische Weelde, net over de grens onder Tilburg. Daar vielen de Belgische autoriteiten al eerder binnen. Het giftige fipronil is op zichzelf een legaal product, maar het mag niet in kippenstallen worden gebruikt en ook niet in eten terechtkomen.

België

De actie volgt een dag nadat Nederland en België met elkaar steggelden over de verantwoordelijkheid voor de 'eiercrisis'. De Belgische minister Denis Ducarme (Landbouw) stelde woensdag dat Nederland al sinds november 2016 over het gebruik van fipronil door pluimveebedrijven op de hoogte was, en te lang heeft gewacht met het delen van informatie. De NVWA erkent dat er destijds tips binnenkwamen, maar liet woensdag weten dat er toen "geen enkele aanwijzing was dat fipronil ook in eieren zou kunnen zitten."

Land- en tuinbouworganisatie LTO had donderdag nog geen informatie over de invallen.

Schade

De schade voor de pluimveesector bedraagt minimaal 150 miljoen euro. "Als het consumentenvertrouwen niet snel herstelt, kan dat oplopen tot 300 miljoen", zegt Hugo Bens, vakgroepvoorzitter pluimveehouderij van de ZLTO, waarbij vijftienduizend boeren en tuinders zijn aangesloten.

Nederland telt ongeveer duizend leghenbedrijven, waarvan er volgens Bens ongeveer 150 direct getroffen zijn. "Die mensen hebben schade van tonnen. Maar ook de bedrijven die niet direct betrokken zijn komen hier niet zonder kleerscheuren vanaf. Zij worden geraakt door het gedaalde consumentenvertrouwen", aldus de voorzitter.

Door het eierschandaal zijn kippenbedrijven op slot gegooid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarbij zijn er miljoenen eieren vernietigd en kippen geruimd. De geleden schade staat volgens Bens los van de imagoschade van het Nederlandse ei. "Dat is lastig te berekenen".