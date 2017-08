Onrust in Dierenpark Amersfoort door verdacht gedrag bezoeker

"Het bleek te gaan om een man die met zijn kind rondliep en iets van speelgoed, een klappertjespistool, bij zich had", aldus een woordvoerder van de politie Midden-Nederland.

De dierentuin plaatste rond 17.45 uur een bericht op Facebook over het incident. Bezoekers maakten melding van een 'verdachte persoon' aan medewerkers van het park.

De politiewoordvoerder vertelt een klein uur later aan NU.nl dat de politie-eenheden hun onderzoek in het park hadden verricht en zich terugtrokken. "Er is een beetje paniek ontstaan. Het klopt dat meerdere mensen deze man hadden opgemerkt, dan gaat het vuurtje snel lopen. Zo had men het al snel over een gewapend persoon. Daarvan was gelukkig geen sprake."

Veel politiewagens

Op Twitter publiceerden enkele bezoekers berichten en foto's van de politiewagens die bij het Dierenpark arriveerden. Een aantal van de politie-eenheden had vlak vóór de oproep door het attractiepark, geassisteerd bij een arrestatie. Volgens de woordvoerder leek het daarom wellicht alsof de politie ook voornemens was iemand te arresteren.

Via Facebook vraagt Dierenpark Amersfoort nu of bezoekers, die eerder op de dag hun zorgen bij medewerkers meldden, met de politie contact willen opnemen.