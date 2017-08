Drie arrestaties bij politie-inval in drugspand Boxtel

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) verkochten de verdachten, op systematische wijze, postpakketten met drugs aan afnemers in het buitenland.

De drugs en grondstoffen voor de productie ervan werden gevonden bij een inval in een bedrijfspand aan de Duit en in de woning van een van de verdachten. De operatie begon in de nacht van dinsdag op woensdag, en duurt woensmiddag nog altijd voort.

Het Landelijk Team Forensische Opsporing is ter plekke aan het onderzoeken om welke stoffen het gaat. De politie kan nog niets zeggen over de hoeveelheden. Behalve drugs nam de politie ook twee auto's in beslag. De verdachten, twee mannen en een vrouw, zitten vast.