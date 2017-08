'Nederlandse eieren al eind 2016 besmet met fipronil'

Dat zei Ducarme woensdag tijdens een spoedbijeenkomst over de eiercrisis in de Kamercommissie voor Landbouw in Brussel. Volgens de minister heeft Nederland bovendien te lang gewacht met informatie te delen.

De Belgische autoriteiten hadden om de klantenlijst gevraagd van het Nederlandse bedrijf Chickfriend dat kippenstallen schoonmaakte met een bestrijdingsmiddel waarin fipronil zat. Dat duurde volgens de minister een maand, waardoor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) niet eerder kon vaststellen welke pluimveebedrijven in België mogelijk besmet waren.

Zowel in Nederland als België lopen gerechtelijke onderzoeken naar de bedrijven die bij het gifschandaal betrokken zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in Nederland gaat na waarom het bestrijdingsmiddel niet eerder is opgemerkt en wat de rol van de pluimveesector en de overheid daarbij is geweest.

Financieel

Bij meer dan honderd pluimveebedrijven zijn eieren met de verboden stof fipronil aangetroffen. In sommige gevallen was er zelfs sprake van een acuut gevaar voor de volksgezondheid. Supermarkten hebben acht tot tien miljoen eieren uit de schappen gehaald.

In producten als eierkoeken, eiersalade en mayonaise is het bestrijdingsmiddel fipronil in zeer kleine concentraties aangetroffen. Supermarkten volgen het advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dat uiteenlopende producten waar eieren in zijn verwerkt niet uit de schappen hoeven.

De NVWA en de Landelijke Vakbond Pluimveehouders (LVP) overleggen woensdag over de omgang met schone eieren en niet-besmette kippen van geblokkeerde bedrijven. Staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) heeft later woensdag een gesprek met een afvaardiging van de Nederlandse kippenboeren over de economische gevolgen van de affaire.