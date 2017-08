'Nederlandse eieren al eind 2016 besmet met fipronil'

Dit zei de minister woensdag tijdens een spoedbijeenkomst over de eiercrisis in de Kamercommissie voor Landbouw in Brussel.

Volgens Ducarme heeft Nederland bovendien bij de huidige eiercrisis te lang gewacht met informatie delen. België ligt zelf onder vuur omdat het mogelijk niet tijdig bij de Europese Commissie aan de bel heeft getrokken.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft volgens Ducarme op 19 juni om de klantenlijst gevraagd van het Nederlandse bedrijf ChickFriend dat kippenstallen schoonmaakte met een bestrijdingsmiddel waarin fipronil zat. Die kwam op 20 juli.

Op die dag heeft België de besmetting bij de Europese Commissie gemeld. ''We hebben dus een maand verloren om te kunnen testen”, zei Ducarme. ''En dat is een probleem. Wanneer een land als Nederland, een van de grootste exporteurs van eieren, deze informatie niet overmaakt, dan is dat een groot probleem."

Lidstaten zijn verplicht onmiddellijk het Europese waarschuwingssysteem RRASF in te schakelen als ze weet hebben van besmettingen in voedingswaren die de volksgezondheid mogelijk bedreigen.

Onderzoeken

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) hoorde pas op 22 juli voor het eerst van de kwestie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), laat een woordvoerder weten. Bij de NVWA was woensdag niemand bereikbaar voor inhoudelijk commentaar. De ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid wilden niet reageren en verwezen naar de NVWA.

Zowel in Nederland als België lopen gerechtelijke onderzoeken naar de bedrijven die bij het gifschandaal betrokken zouden zijn. Naast ChickFriend is dat het Vlaamse Poultry-Vision dat de gifstof geleverd zou hebben.

De NVWA houdt op de website een lijst bij met eicodes van eieren waarin fipronil in is gevonden. Ook het FAVV heeft inmiddels de lotnummers van de besmette Belgische eieren bekendgemaakt. Er is in België een hulplijn in het leven geroepen waar bezorgde consumenten terechtkunnen.

Financieel

Bij meer dan honderd pluimveebedrijven zijn eieren met de verboden stof fipronil aangetroffen. In sommige gevallen was er zelfs sprake van een acuut gevaar voor de volksgezondheid. Supermarkten hebben acht tot tien miljoen eieren uit de schappen gehaald.

In producten als eierkoeken, eiersalade en mayonaise is het bestrijdingsmiddel fipronil in zeer kleine concentraties aangetroffen. Supermarkten volgen het advies van de NVWA, dat uiteenlopende producten waar eieren in zijn verwerkt niet uit de schappen hoeven.

De NVWA en de Landelijke Vakbond Pluimveehouders (LVP) overleggen woensdag over de omgang met schone eieren en niet-besmette kippen van geblokkeerde bedrijven.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) heeft later woensdag een gesprek gehad met een afvaardiging van de Nederlandse kippenboeren over de economische gevolgen van de affaire. Daaruit bleek dat banken en de overheid de pluimveesector steun zullen bieden.

Kamer

Ook vanuit Den Haag werd woensdag gereageerd op de recente onthullingen in het eierschandaal. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stelden woensdag vragen over de affaire aan de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Landbouw. De Kamerleden die de vragen indienden vragen de bewindspersonen deze week nog te reageren.

"In plaats van elkaar de schuld te geven, zouden Europese landen, het kabinet, de NVWA en de sector de handen ineen moeten slaan om de eiercrisis op te lossen. De PvdA wil van het kabinet zo snel mogelijk opheldering en een daadkrachtige aanpak van de eiercrisis in het belang van de voedselveiligheid'', zegt Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA. Andere Kamerleden noemen de crisis "onaanvaardbaar" en vrezen financiële gevolgen, bijvoorbeeld voor de boeren.

De Partij voor de Dieren (PvdD) gaat nog verder, en wil dat de Tweede Kamer terugkomt van reces vanwege de eiercrisis. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD stelt dat de "ellende voorkomen had kunnen worden'' en dat het kabinet bovendien de Tweede Kamer niet heeft geïnformeerd. De PvdD eist nu een uitlegbrief voor donderdagmiddag en krijgt steun van GroenLinks en SP.