Lichaam gevonden bij zoektocht naar 17-jarige jongen in Almere

Het stoffelijk overschot lag in het water in het Oostrandpark. De politie "houdt er rekening mee" dat het om de tiener uit Almere gaat, maar kan dat niet met zekerheid zeggen. Ook over de doodsoorzaak kon een woordvoerster nog niets vertellen.

De jongen was zaterdagavond voor het laatst gezien. Hij was toen met vrienden in het Oostrandpark. Zijn vrienden vertelden de politie dat hij rond middernacht vertrok. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

De politie kreeg maandag te horen dat de jongen was vermist.