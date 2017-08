Onderzoeksraad stelt onderzoek in naar gifeieren-schandaal

In de eieren van meer dan honderd pluimveebedrijven zijn eieren met fipronil aangetroffen. In sommige gevallen was er zelfs sprake van een acuut gevaar voor de volksgezondheid. Verschillende supermarkten hebben eieren uit de schappen gehaald.

De OVV kijkt onder meer naar de rol van de sector zelf, de overheid en toezichthouder NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de ontwikkelingen rond het schandaal. De NVWA kondigde vorige week aan dat het zelf een onderzoek start naar de voedingsmiddelen waar de besmette eieren mogelijk in verwerkt zijn.

Ook de wijze waarop de consument is geïnformeerd over de risico’s van fipronil wordt in het onderzoek meegenomen.

Voedselveiligheidssysteem

Op de website laat het OVV weten zich niet direct te willen richten op de vraag hoe groot het acute risico van fipronil in de voedselketen is. Het functioneren van het voedselveiligheidssysteem vormt wel een onderdeel van de studie.

Het werk van de Raad is gericht op het verbeteren van de veiligheid. De onderzoeken gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid.

Wanneer het onderzoek naar de besmette eieren is afgerond, is nog niet duidelijk. Doorgaans gebeurt dat binnen een jaar.