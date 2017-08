Vier grote wegtunnels mogelijk minder brandwerend bij extreme brand

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat.

Volgens de minister zijn de tunnels veilig voor weggebruikers. Wel zijn afspraken gemaakt om te garanderen dat de hulpdiensten zoals de brandweer hun werk veilig kunnen blijven doen bij een tunnelbrand.

De afspraken en maatregelen zijn per tunnel verschillend. Zo zal de brandweer in de Salland-Twentetunnel per keer bekijken of zij bij een vrachtwagenbrand de tunnel in gaat om hulp te bieden, of dat dit te gevaarlijk is voor het eigen personeel.