Zwembond wil voorlichting en zwemles voor asielzoekers

Volgens Alice Schols, die bij de bond over zwemlessen gaat, onderschatten asielzoekers de gevaren. Ze denken dat zwemmen makkelijk is, omdat bijna iedereen in Nederland het kan, bevestigt Schols een bericht van de NOS.

De 16-jarige jongen overleed nadat hij maandagmiddag in kritieke toestand uit het zwembad was gehaald. Twee jaar geleden verdronk een Syrisch meisje tijdens het schoolzwemmen in Rhenen.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt dat het slachtoffer in Venlo vermoedelijk al een verblijfsvergunning had en niet meer in een asielzoekerscentrum verbleef. Bewoners van een azc krijgen al informatie over de gevaren van zwemmen in natuurwater, zeker als dat veel in de omgeving is.

Schoolzwemmen

Bovendien gaan alle kinderen die in de asielopvang verblijven naar school, waar ze net als alle kinderen zwemles krijgen. Of niet krijgen als dit door bezuinigingen voor alle leerlingen is afgeschaft, aldus de COA-woordvoerder.

In Nederland doen veel ouders hun kind op zwemles als ze vier of vijf jaar oud zijn, stelt de zwembond. Bij ouders van niet-westerse afkomst, zoals met een Turkse en Marokkaanse achtergrond, gebeurt dat minder. In een aantal gemeenten in ons land is schoolzwemmen afgeschaft.

Bij de meeste verdrinkingsgevallen in Nederland gaat het om toeristen of mensen die hier tijdelijk verblijven. Veel slachtoffers waren de afgelopen jaren afkomstig uit Oost-Europese landen als Polen.