Oranjevrouwen feestelijk gehuldigd in Utrecht

De voetbalsters kregen eerst een eretocht over de Stadsbuitengracht, waarna zij arriveerden in Park Lepelenburg voor de officiële huldiging op het podium.

In Utrecht stonden naast in het park ook duizenden mensen langs de grachten, in de binnenstad en op het Neude waar via grote schermen de huldiging was te volgen.

Aanvoerster Mandy van den Berg bedankte de Oranjefans voor hun steun. "Wij hebben genoten van een fantastisch toernooi, maar vooral van jullie support. Dank jullie wel."

Bondscoach Sarina Wiegman prees op haar beurt de staf, die in blauwe hemden op het podium stonden. "Die zijn ook goed hoor. Zonder hen kunnen deze oranjehemden niet presteren", lachte ze.

De Utrechtse Burgemeester Jan van Zanen feliciteerde op het podium de Oranje Leeuwinnen met hun overwinning. "Jullie waren individueel geweldig en als team geweldig. Van harte gefeliciteerd'', zei Van Zanen. "Jullie inspireerden."

Lepelenburg

Veel Utrechters klaagden in aanloop naar de festiviteiten dat Park Lepelenburg te klein is voor de huldiging. De gemeente koos voor dit park, omdat het een goed bereikbare locatie is met zicht op de Dom.

Volgens een woordvoerder van sportwethouder Paulus Jansen konden duizenden fans rond het park de festiviteiten volgen.

Na afloop toonde Van Zanen zich trots op het verloop van de huldiging van de Oranje Leeuwinnen. "Het was een enorme operatie, maar prachtig voor Utrecht." Volgens de burgervader verliep de huldiging zonder noemenswaardige incidenten. Een bezoeker kreeg een epileptische aanval.

Kampioen

Het Nederlands elftal wist zondag voor het eerst Europees kampioen te worden. In de finale in Enschede was Oranje met 4-2 te sterk voor Denemarken.

Premier Mark Rutte heeft de Oranjevrouwen uitgenodigd voor een officiële ontvangst in oktober in Den Haag. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is voor dit tijdstip gekozen omdat dan de eerste WK-kwalificatiewedstrijd plaatsvindt en het dan het eerste moment is dat de voetbalsters weer als team bij elkaar zijn na de huldiging van maandag.

Postzegel

Vanwege het Europees kampioenschap van de Leeuwinnen komt PostNL met een zilveren postzegel. De zegel met de afbeelding van een leeuwin en de tekst '2017 kampioen' verbeeldt volgens het postbedrijf "de geweldige prestatie van de ontembare voetbalvrouwen".

De Nederlandse Munt geeft een speciale herdenkingsmunt uit. Verzamelaars kunnen deze Oranje Leeuwinnen-penning tot woensdagmiddag bestellen.