Verdachten plofkraak Duitse bank aangehouden in Huizen

Na de kraak vluchtten de verdachten in een Audi. De politie achtervolgde de auto over de A1 langs Amersfoort in de richting van Hilversum. Uiteindelijk kon de politie, na de auto twee keer geramd te hebben, het voertuig in Huizen klemrijden. De agenten benaderden vervolgens de auto met getrokken vuurwapens en arresteerden de twee inzittenden.

In de grensstreek zijn de afgelopen maanden vaker plofkraken. Geregeld loopt het spoor naar Nederland, waar de zogenoemde Audi-bende zijn thuisbasis heeft. De leden lijken hun werkterrein te hebben verlegd van Nederland naar Duitsland en maken gebruik van gestolen, razendsnelle vluchtwagens. Onlangs eindigde een wilde achtervolging na een kraak in Wesel met een crash in Utrecht.