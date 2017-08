Utrecht neemt grootste fietsenstalling van Nederland in gebruik

Als de stalling eind 2018 helemaal klaar is, zijn er 12.500 fietsparkeerplekken.

De fietsenstalling is een van de grote veranderingen die in het Utrechtse stationsgebied plaatsvinden en is een project van de gemeente Utrecht, de NS en ProRail. Aan de stalling is gebouwd vanaf juli 2014.

Na de zomer komt er een systeem van digitale verwijsborden in de stalling. Daarop is per rij en etage te zien hoeveel plaatsen er nog zijn. Ook is de stalling aangesloten op het zogeheten P-route-systeem voor fietsers. Daardoor kunnen mensen op borden verspreid over de stad en in een app zien hoe veel plekken er nog vrij zijn.

In Den Haag wordt bij het Centraal Station ook gewerkt aan een ondergrondse stalling. De bedoeling is dat daar ongeveer 8.500 fietsen in kunnen worden geparkeerd. Deze stalling gaat begin 2018 open.