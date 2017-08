Tienduizend voetbalfans lopen in mars naar finalewedstrijd EK voetbal

Dat blijkt uit een eerste schatting van de organisatie. In de zogeheten fanwalk wandelden fans in het oranje en in het rood de 4,5 kilometer naar finalestadion Grolsch Veste.

De sfeer is zondagmiddag zeer feestelijk en gemoedelijk, aldus de organisatie. Naast het volgen van de wedstrijd in het stadion, is de wedstrijd in Enschede in de fanzone ook te zien op grote schermen. Daar zijn veel Nederlandse en Deense voetbalfans te vinden. Zo'n 1.500 Denen zijn zondag met bussen naar Nederland gekomen.

De mars naar het stadion is zondag veel groter dan die van donderdag voor de halve finale tussen Nederland en Engeland. Toen waren er zo'n 5.500 mensen die gezamenlijk naar de Grolsch Veste liepen.