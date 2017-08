Gevonden stoffelijke resten baby in Rotterdam blijken van jongen

Dit blijkt zaterdag uit sectie op het lijk door het Nederlands Forensisch Instituut, meldt de politie.

De zak met de stoffelijke resten van de baby lag al sinds vorige zaterdag in een plantenbak in de buurt van het Nieuwe Luxor Theater, zo is gebleken uit getuigenverklaringen. Agenten hebben vrijdag bij de vindplek de hele dag een passanten- en buurtonderzoek gehouden.

Er zijn nog steeds veel onduidelijkheden in de zaak. Zo weet de politie niet wie de baby heeft achtergelaten, de identiteit van zowel de ouders en het kind en hoe de baby om het leven is gekomen. Het onderzoek naar de doodsoorzaak gaat voorlopig door.

De politie wil in contact komen met mensen die weten dat er iemand in hun omgeving recent hoogzwanger was en na de bevalling niet met een baby is gezien.