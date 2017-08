Honderdduizenden toeschouwers bij Canal Parade in Amsterdam

De botenparade is goed verlopen, met mooi weer en honderdduizenden bezoekers. Dat zei woordvoerder Danny de Vries van Pride Amsterdam na afloop. Er waren geen noemenswaardige incidenten, op wat zakkenrollers na.

De stoet van tachtig boten ging zaterdag voor het eerst in de tegengestelde richting vanaf het Oosterdok naar het Westerdok. Dit moest voorkomen dat gaten in de optocht vallen. Volgens De Vries heeft deze strategie gewerkt.

Door de omkering kon de ingang van de Prinsengracht direct na de laatste boot worden afgesloten, zodat er geen stoet van kleine boten achter de officiële parade aan zou komen. Voorgaande jaren leidde die veelheid aan bootjes tot klachten van omwonenden.

Zondag zijn de laatste evenementen van Pride Amsterdam. Het festival wordt afgesloten met onder meer een feest op de Dam.

Prijzen

Het thema van de parade was This Is My Pride. Dat werd het best in beeld gebracht door de boot van travestie-act Dolly Bellefleur. De jury die de boten beoordeelde, vond dat de zestig 'klonen' van Dolly het best de ''togetherness-gedachte van de zelfgekozen familie'' uitbeeldden, aldus juryvoorzitter Cornald Maas.

De Iraanse boot, die voor het eerst zou meedoen, voer uiteindelijk niet mee vanwege de grote hoeveelheid mensen aan boord. De schipper vond het te onverantwoord om daarmee te varen. ''Jammer, want ze hadden een belangrijk statement. Maar veiligheid gaat voor alles", zei De Vries. In Iran riskeren homo's marteling en de doodstraf.

Omdat de Iraanse boot niet van start ging, kon het schip ook niet meedingen naar de prijs voor beste statement. Die ging naar Scouting Nederland. Hun boot bracht de boodschap over dat jonge LHBTI's ''ook bij die organisatie veilig zijn".

De prijs voor beste vormgeving ging naar de boot van het W-hotel. ''Extravaganza tot in het sublieme vormgegeven. Goud en glitter zonder ordinair te worden", aldus Maas.