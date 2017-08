NVWA komt met nieuwe lijst soorten eieren die schadelijke stof bevatten

De lijst met eicodes is het resultaat van nieuw onderzoek van de NVWA naar pluimveebedrijven die zich vrijwillig bij de autoriteit hadden gemeld. Deze bedrijven hadden het vermoeden dat er op hun terrein het insecticide fipronil was gebruikt.

Om hoeveel nieuwe bedrijven het gaat, is niet bekend. Tot nog toe staan op de zwarte lijst de eicodes van in totaal 138 bedrijven waar fipronil in de eieren is aangetroffen.

De bedrijven hebben hoogstwaarschijnlijk zaken gedaan met ChickFriend, het bestrijdingsbedrijf uit Barneveld dat het middel met de verboden stof in talloze stallen heeft gespoten. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) riep leden die zaken hebben gedaan met ChickFriend en die nog niet geblokkeerd zijn vrijdag nog op zich meteen te melden bij de NVWA, keurmerk IKB en de eierhandel.

ChickFriend

Het bedrijf ChickFriend kocht bij zijn Belgische leverancier bestrijdingsmiddelen waarin fipronil zit onder de bedachte naam 'fypro-rein'. Dat blijkt uit een factuur van het Belgische bedrijf waar NRC de hand op heeft gelegd. Volgens bronnen van de krant moet ChickFriend hebben geweten dat de verboden stof erin zat.

NRC bemachtigde meerdere documenten van het Belgische Poultry-Vision. Daaronder is ook een e-mail van de directeur van een Roemeens bedrijf over de levering van fiprocid, een middel dat fipronil als belangrijkste bestanddeel heeft. Van een bestelling van 3000 liter, in mei 2016, heeft de krant vrijdag ook een factuur gepubliceerd.

Zowel naar ChickFriend als Poultry-Vision wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan.