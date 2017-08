OM eist in hoger beroep drie jaar celstraf voor doodschudden baby Jayden

H. werd vorig jaar door de Haagse rechtbank vrijgesproken, het OM ging in beroep.

Jayden overleed op 22 januari 2012 in het ziekenhuis. Hij was de dag daarvoor met spoed binnengebracht nadat hij slap was geworden en niet meer ademde. Hij bleek onder meer letsel aan zijn schedel en hersenen te hebben. H. had zijn zoon kort daarvoor gevoed, de luier verschoond en aangekleed.

De vader heeft altijd ontkend dat hij zijn baby heeft mishandeld. Eerder beschuldigde hij het OM, dat in de eerste zitting dertig maanden cel tegen hem eiste, van "onterechte tunnelvisie". De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag zei vrijdag dat in haar opinie H. niet de opzet had zijn kind te doden.

H. vertelde het hof dat hij het de afgelopen jaren heel zwaar heeft gehad. ''Je kan dit nooit afsluiten. Het blijft moeilijk. Ik weet dat ik een goede vader ben en mijn vrouw is een goede moeder." Zijn vrouw, ook aanwezig in de rechtszaal, kon haar tranen daarbij niet bedwingen.

De vrouw ontkent ook dat H. iets te maken met de dood van hun baby. Het stel is nog steeds samen en heeft inmiddels een tweede zoon

Het hof doet 18 augustus uitspraak.