Politie Rotterdam ondervraagt passanten na vondst stoffelijke resten baby

De stoffelijke resten werden donderdagochtend door een voorbijganger aangetroffen in een zak. Die lag in een plantenbak op de kade bij het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam-Zuid.

Uit eerste getuigenverklaringen blijkt dat de zak met de stoffelijke resten in ieder geval al sinds afgelopen zaterdag lag op de plek waar het is aangetroffen. Mensen die vrijdag op de Antoine Platekade lopen worden gevraagd of ze iets hebben gezien. Volgens de politie zijn alle tips welkom.

De politie probeert onder meer te achterhalen of er mensen zijn die de vuilniszak voor afgelopen zaterdag in de plantenbak hebben zien liggen of die het was opgevallen dat een of meerdere mensen de zak onbeheerd achterlieten. Verder wil de politie in contact te komen met mensen die weten dat er iemand in hun omgeving recent hoogzwanger was en na de bevalling niet met een baby is gezien.

Het onderzoek bij de Antoine Platekade zou vrijdag in eerste instantie tot 11.00 uur duren, maar in de loop van de ochtend is besloten om de hele dag passanten te ondervragen.

De politie weet nog niet wie de baby is en op welke wijze het kindje om het leven is gekomen. Zaterdag vindt sectie plaats op de stoffelijke resten.