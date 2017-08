Albert Heijn haalt nog meer soorten eieren uit winkels

Volgens een woordvoerder van de supermarktketen zijn de betreffende eieren mogelijk nog niet uit alle schappen verdwenen omdat de terugroepactie een enorme operatie is. "Maar er zit wel een kassablokkade op de betreffende producten waardoor de klanten er niet de winkel mee uit kunnen", aldus de woordvoerder.

Donderdag haalde Albert Heijn al veertien soorten eieren terug bij al zijn supermarkten. Het betreft onder meer AH Vrije uitloop eieren, AH bio eieren, blije kipeieren, Kakelgoud 4-granen, AH verse scharreleieren en basic witte scharrel ei.

Jumbo, na AH de grootste supermarktketen van Nederland, wil niet zeggen welke eieren zijn teruggehaald. "Wij volgen het beleid van de NVWA hierin. Verder doen wij hierover geen mededelingen", aldus een woordvoerster. De HEMA heeft alle verse scharreleieren direct uit de verkoop gehaald.

Ook bij veel andere supermarktketens zijn de schappen met eieren nagenoeg leeg. In de lege schappen verwijzen de supers met briefjes naar de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor meer informatie. De organisatie heeft donderdagavond een zwarte lijst met eieren waar fipronil inzit fors uitgebreid.

Duitsland

In Duitsland heeft Aldi vrijdag bekendgemaakt dat alle eieren uit de winkels worden gehaald. Een dag eerder meldde het bedrijf nog alleen verdachte eieren uit de schappen te halen.

Aldi spreekt van "een voorzorgmaatregel". De keten koopt alleen nog eieren in met een bewijs van een laboratorium dat ze geen sporen van het luizenbestrijdingsmiddel fipronil bevatten.

Daardoor komt de beschikbaarheid van eieren mogelijk onder druk te staan, maar Aldi zegt voor "duidelijkheid en transparantie" te willen zorgen. Klanten die in de afgelopen dagen eieren hebben gekocht bij Aldi, kunnen die zonder kassabon terugbrengen.

Eerder zette de Duitse supermarktketen REWE al een soortgelijke stap. Dat bedrijf kondigde woensdagavond aan alle Nederlandse eieren uit de handel te nemen bij de eigen supermarkten en die van discountdochter Penny.

Zweden

De eieren zijn ook in Zweden geïmporteerd. De Zweedse keuringsdienst van waren heeft dit vrijdag bekendgemaakt. De dienst beklemtoonde dat er geen sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid.

De keuringsdienst is door de EU op de hoogte gebracht van het feit dat de verdachte eieren donderdag door een groothandel in Zweden zijn ingevoerd. De gezondheidsautoriteiten gaan na waar de eieren gebleven zijn en gaat ze uit de handel nemen.

Gezondheid

Het gehalte van de schadelijke stof fipronil in de eieren op de lijst is zo hoog, dat de consumptie gevaar op kan leveren voor de gezondheid. Fipronil is 'matig toxisch' en kan, in grote hoeveelheden, schade aanbrengen aan lever, nier of schildklier.

Kippen zouden besmet zijn geraakt bij het ontluizen van de stallen. Het bedrijf ChickFriend dat bloedluis in kippenstallen bestrijdt, zou daarbij middelen hebben gebruikt waar te veel fipronil in zat.

Kippen ruimen

Vrijdagmiddag om 16.00 uur dient bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag een kort geding tegen het ruimen van de kippen met fipronil in hun lijf. Bedrijven mogen geen eieren verkopen, maar de kippen moeten wel eten. Daarom hebben diverse bedrijven besloten hun kippen af te maken.

Volgens Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, Stichting Dierennood, Rechten voor al wat leeft en Levende Have gebeurt dit ''zonder enige noodzaak'' en is het daarom in strijd met de wet.

Ze vroegen woensdag staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al om in te grijpen, maar volgens de NVWA mogen boeren hun kippen wel degelijk om deze reden doden. De organisaties hebben daarom besloten een kort geding aan te spannen.