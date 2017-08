138 pluimveebedrijven blijven dicht om gevonden fipronil in eieren

In de supermarkten liggen volgens de NVWA geen besmette eieren meer.

De NVWA heeft donderdagavond testresultaten gepubliceerd. Op een lijst staan de codes van de bedrijven waar fipronil in de eieren is aangetroffen. Ieder bedrijf heeft een eigen eicode, legde een woordvoerder van de autoriteit uit.

De dienst raadt het eten van eieren van één bedrijf nog steeds voor iedereen af. Die eieren hebben de code 2-NL-4015502. Eieren van 58 bedrijven kunnen uit voorzorg beter niet aan kinderen worden voorgeschoteld wat de NVWA betreft.

In totaal had de NVWA zo'n 180 bedrijven geblokkeerd. Bedrijven waar aantoonbaar geen fipronil in de eieren zit, mogen weer open. "De stallen van de geblokkeerde bedrijven blijven op slot totdat ze schoon worden verklaard", liet de autoriteit weten.

Supermarkten

Alle eieren die vanaf vrijdagochtend in de Nederlandse supermarkten liggen, zijn volgens de supermarktbranche geheel vrij van de stof fipronil. "Vanaf morgen liggen alleen nog schone eieren in de schappen", garandeerde directeur René Roorda van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) donderdagavond.

"Het is een flinke klus, want we moeten nog miljoenen eieren van de schappen halen. Dat gebeurt vanavond nog", aldus Roorda.

Albert Heijn haalde donderdag bij al zijn supermarkten veertien soorten eieren uit de schappen. Jumbo, de tweede supermarktketen van het land, haalde ook al uit voorzorg eieren uit de winkel. Eerder op donderdag werd ook bekend dat het Duitse supermarktbedrijf REWE Group om dezelfde reden eieren uit Nederland uit de verkoop neemt.

Verantwoordelijk

Een woordvoerder van de NVWA benadrukte donderdagavond dat de branche zelf verantwoordelijk is voor het terughalen van de besmette eieren. "Als toezichthouder houden wij dat uiteraard in de gaten."

CBL-directeur Roorda zegt dat het zou kunnen dat sommige schappen vrijdag leeg zijn. Bepaalde categorieën eieren zullen mogelijk enkele dagen niet verkrijgbaar zijn. "Dat zal na het weekend worden. Maar er zijn voldoende eieren in Nederland."

Over de schade, die in de miljoenen euro's loopt, gaat het CBL nog in gesprek met de leveranciers. "Het consumentenvertrouwen staat voorop en zij hebben producten geleverd met een verboden stof erin", zegt Roorda.

Waarschuwing

De NVWA waarschuwde maandag voor een bepaalde groep eieren die de schadelijke stof fipronil bevat. De waakhond adviseerde eieren met 27 specifieke bedrijfscodes daarom niet te eten.

Het gehalte van de schadelijke stof fipronil in deze eieren is zo hoog, dat de consumptie gevaar op kan leveren voor de gezondheid. Fipronil is 'matig toxisch' en kan, in grote hoeveelheden, schade aanbrengen aan lever, nier of schildklier.

Kippen zouden besmet zijn geraakt bij het ontluizen van de stallen. Het bedrijf ChickFriend dat bloedluis in kippenstallen bestrijdt, zou daarbij middelen hebben gebruikt waar te veel fipronil in zat.

De lijst op de website van de NVWA wordt continu bijgewerkt. De codes op de website bevatten vaak de letter X. Die letter staat niet op een ei, maar staat voor ieder mogelijk getal.

Onderzoek

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw vinden de onrust die is ontstaan over eieren die het giftige fipronil bevatten is "meer dan begrijpelijk". Ze gaan "grondig onderzoeken" hoe de besmetting met het bloedluisbestrijdingsmiddel heeft kunnen gebeuren.

De afgelopen dagen kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het verwijt onnodige extra onrust te hebben gezaaid met gezwalk en tegenstrijdige adviezen. Onder meer CDA en SP en verscheidene deskundigen oordeelden hard en de eiersector was in zijn wiek geschoten. Maar de twee bewindslieden wijzen erop dat de NVWA tussen twee vuren zit en zowel wordt aangewreven dat ze te slap als te streng optreedt.

De dienst moest "strikt handhaven" om de voedselveiligheid en het vertrouwen van de burger te waarborgen, schrijven Schippers en Van Dam donderdag aan de Tweede Kamer. Bovendien moesten de meest kwetsbare consumenten beschermd worden. De NVWA heeft volgens het tweetal "zorgvuldig beoordeeld" of er gevaar voor consumenten was.