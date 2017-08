Stoffelijke resten van baby in zak gevonden in Rotterdam

De resten waren verpakt in een zak, meldt politie Rotterdam. Een voorbijganger vond de zak in een plantenbak bij het Nieuwe Luxor Theater en schakelde meteen de polite in.

De Forensische Opsporing en de politie doen op locatie onderzoek. Op de vindplaats zijn de resten onder meer onderzocht met een scanapparaat.

Ziekenhuis

Het is nog niet bekend hoelang het kind in de zak heeft gelegen. Het lichaam is daarom naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

De politie doet een dringend beroep aan getuigen om informatie door te geven.