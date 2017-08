KNMI waarschuwt voor zware windstoten in kustprovincies

Ook donderdagavond kunnen in die regio's zware windstoten tot circa 80 kilometer per uur voorkomen, meldt ook Weerplaza.

Volgens Weeronline gaat het donderdag in het binnenland ook vrij krachtig waaien. In de overige provincies zijn windstoten mogelijk tot 60 kilometer per uur. Het weerbureau raadt watersporters af om het water in te gaan.

Het is donderdag tevens wisselvallig. De temperatuur ligt van 21 graden in de Kop van Noord-Holland tot 25 graden in Limburg.

Vrijdag zwakt de wind wat af, maar kan het nog steeds stevig waaien. In de kustprovincies kunnen dan nog windstoten voorkomen van 65 kilometer per uur.

Ongeval

Het eerste ongeval door zware windstoten gebeurde donderdag al voordat code geel was ingegaan. Een omgewaaide boom trof op de snelweg A9 bij Akersloot een voorbij rijdende vrachtwagen. De wagen werd zodanig beschadigd dat deze niet meer verder kon rijden en twee van de drie rijbanen versperde.

Het duurde vervolgens een uur voordat de weg weer schoon was en alle drie de rijbanen weer opengingen. De boom moest in stukken gezaagd worden en de beschadigde vrachtwagen moest weggesleept worden richting de volgende afrit.

Achter het incident ontstond tussen Alkmaar en Akersloot al snel een een file van 7 kilometer met een vertraging voor weggebruikers van ruim een half uur, meldde de VerkeersInformatieDienst.