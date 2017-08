Oud-wethouder Gorinchem vrijgesproken van ontucht met minderjarig meisje

De rechtbank in Rotterdam acht niet bewezen dat Eeuwit K. (31) uit Bleskensgraaf "opzettelijk zijn overwicht door leeftijdsverschil en zijn positie als gemeenteraadslid en fractievoorzitter heeft gebruikt om de vrouw aan te zetten tot seksuele handelingen". Tegen de man was door het Openbaar Ministerie anderhalf jaar cel geƫist.

K. heeft toegegeven dat hij in het voorjaar van 2015 als CDA-fractievoorzitter in Gorinchem een korte seksuele relatie met de puber had. De getrouwde politicus kende haar onder andere omdat ze naar dezelfde kerk gingen. Het meisje was bovendien een oppas voor zijn kinderen.

De relatie bleef geheim tot het meisje in februari 2016 op advies van de dominee naar de politie stapte en aangifte deed. De CDA'er was inmiddels wethouder geworden in Gorinchem. De verdenking kostte hem zijn functie. Ook bij zijn oude werkgever, de politie, hoefde hij niet meer terug te komen.

K. vertelde tijdens de behandeling van de zaak spijt te hebben van zijn overspel. Er was volgens hem sprake van wederzijdse liefde.