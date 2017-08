Drie maanden cel voor aanstichter jarenlange burenruzie Leersum

De rechter in Utrecht houdt er rekening mee dat de man opnieuw in de fout gaat. Hij mag vijf jaar lang niet op het erf van zijn buren komen. Als hij dat wel doet, moet hij nog twee weken de cel in.

Het Openbaar Ministerie had in juni drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen de man vanwege vernielingen aan de auto's van zijn buren. Hij ging in het donker op pad als hij wist dat zijn buren niet thuis waren. Hij staat lokaal bekend als het ''monster van Leersum''.

Volgens de aanklager is de man in het verleden onverbeterlijk gebleken, ondanks tal van bemiddelingspogingen, rechtszaken en het opleggen van een dwangsom van 300.000 euro. Dat heeft hem er niet van weerhouden om door te gaan met de vernielingen, waarop de rechter oordeelde dat de som geïnd mag worden. Daar is hij woensdag voor veroordeeld.

Onveilig

De gevolgen voor de slachtoffers zijn volgens het OM aanzienlijk. Zo is hun woning onverkoopbaar en voelen zij zich volgens de aanklaagster geen moment vrij of veilig in hun eigen woning. Door de jaren heen vernielde de man onder meer auto's en besmeurde tuinmeubelen met uitwerpselen. In 2010 is de man betrapt toen hij het huis van zijn buren was binnengeslopen.

De familie heeft veel geld besteed aan beveiligingsapparatuur. De man moet in totaal ruim vierduizend euro aan schade terugbetalen aan zijn buren.

Tijdens de zaak heeft de verdachte niet mee willen werken aan een onderzoek naar zijn persoon, hoewel er vermoedens zijn van een psychische problematiek.