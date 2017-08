Medewerker Rabobank aangehouden voor tippen overvallers

De medewerker zou de overvallers hebben getipt als mensen bij een bankfiliaal veel geld opnemen.

De politie kwam de man op het spoor na een mislukte beroving bij de Rabobank in Zundert, bevestigt een woordvoerder aan NU.nl na berichtgeving van BN de Stem.

De aangehouden persoon is niet werkzaam bij het filiaal waar de poging tot beroving plaatsvond. Verdere uitspraken over waar de verdachte dan wel werkzaam was, worden in verband met het onderzoek nog niet gedaan.

Zundert

Bij de verijdelde beroving vorige week vrijdag werden ter plaatse vijf personen aangehouden. Vier van hen zijn afkomstig uit Breda. Het gaat om mannen in de leeftijd van 32, 36, 38 en 41 jaar. De vijfde man is een 42-jarige Oosterhouter. Een van de verdachten is door de politie in zijn arm geschoten.

Op vrijdagavond meldde een 24-jarige man uit Breda zich bij het politiebureau. Hij is hierop ook ingerekend.

Venlo

Eerder werd al bekend dat de mislukte beroving een link heeft met een geldroof op de Peperstraat in Venlo. Hierbij werd op 19 juli een man beroofd van een geldbedrag. De man raakte hierbij niet gewond. De politie onderzoekt het verband.

Volgens de regionale krant is een van de aangehouden mannen een voormalig president van motorclub No Surrender. De 36-jarige man uit Breda is vorig jaar door clubgenoten mishandeld en ontvoerd bij de Ikea in de stad. Alle vier verdachten zijn hier inmiddels voor aangehouden.