Pluimveesector verwijt NVWA onnodige paniek met eierwaarschuwing

De tweede man van NVWA zei dinsdag in Nieuwsuur dat het slimmer is om tot het weekend helemaal geen eieren te eten. Die opmerking is LTO Nederland in het verkeerde keelgat geschoten.

"Dit is een verschrikkelijke en onnodige uitspraak", stelt voorzitter Eric Huber van de vakgroep pluimveehouderij woensdag in het Radio 1 Journaal. "Dit leidt tot onnodige onrust bij de consument."

NVWA deed de waarschuwing in afwachting van de resultaten van onderzoek naar de eieren van bijna tweehonderd verdachte bedrijven. De waakhond heeft 27 codes vrijgegeven van groepen eieren die onveilig kunnen zijn voor kinderen. Dit komt doordat er mogelijk een aantal milligram te veel van het anti-luizenmiddel fipronil in kan zitten.

Risicobedrijven

LTO Nederland beklemtoont dat alle eieren van de risicobedrijven inmiddels zijn teruggeroepen of vernietigd. "We hebben als sector de resultaten niet af gewacht", stelt Hubers. "Daarom is het ook onbegrijpelijk dat de NVWA de consument met deze onzekerheid opzadelt. De gevolgen van zo'n uitspraak voor de sector zijn heel ernstig."

De Volkskrant meldt woensdag dat het bedrijf ChickFriend al in juni 2016 bloedluis heeft bestreden in Nederlandse kippenstallen met het Belgische middel fipronil. Als dit het geval was, zijn deze eieren inmiddels al lang verkocht of uit de handel, stelt LTO Nederland.

Honderden eieren

De pluimveesector beklemtoont dat het om zeer lage gehaltes fipronil gaat die in de eieren zouden zitten. "Het is goed dat in Nederland streng wordt toegezien op de voedselveiligheid. Maar je moet echt honderden eieren eten wil je enig gezondheidsrisico lopen", aldus Hubers.

NVWA verwacht dit weekend in kaart te hebben welke van de tweehonderd risicobedrijven daadwerkelijk eieren hebben die een iets te hoog fipronilgehalte hebben.

Ook onderzoekt de waakhond in welke voedingsmiddelen de eieren zijn gebruikt. Eieren worden verwerkt in tal van producten, waaronder mayonaise, kant-en-klaar maaltijden, ijs, brood, kroketten, pasta, pannenkoeken, ontbijtgranen en chocolade. Volgens de NVWA is het waarschijnlijk dat het fipronil in deze producten sterk verdund is.