NVWA geeft advies om terughoudend te zijn met eten eieren

Dat zei de tweede man van de NVWA dinsdagavond in Nieuwsuur.

Tegen het weekeinde zijn de onderzoeken van de bijna tweehonderd verdachte bedrijven klaar, denkt Freek van Zoeren. "Als iemand zegt, nou ik kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden", zei de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de dienst.

Eerder op de dag voegde de NVWA nog eens zeventien codes toe aan de lijst van eieren met een te hoog gehalte van het verdelgingsmiddel fipronil. Op die lijst staan nu 27 codes van eieren die niet veilig zijn voor kinderen. Één code heeft betrekking op eieren die een "acuut gevaar voor de volksgezondheid" vormen.

Onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek is volgens justitie "in volle gang". Zo zijn onder meer monsters genomen bij het bedrijf dat er verantwoordelijk voor zou zijn dat het verboden middel in eieren is beland. Ook is daar administratie in beslag genomen.

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) richt zich bij het onderzoek niet alleen op dit bedrijf. Ook wordt gekeken naar de mogelijke toeleveranciers.

"We kijken in hoeverre de bedrijven de leverantie en toepassing van het schadelijk middel kan worden verweten", zei een woordvoerster van het Functioneel Parket, dat het onderzoek leidt. Zij noemt geen namen van bedrijven.

Barneveld

Eerder werd bekend dat gedupeerde pluimveehouders het bedrijf ChickFriend uit Barneveld verantwoordelijk houden. Dat was ingehuurd om bloedluis te bestrijden.

Vermoedelijk ligt de bron van de besmetting bij een Belgische leverancier van bestrijdingsmiddelen. Daarom wordt in het onderzoek zoveel mogelijk met België samengewerkt.

In de Duitse grensplaats Borken is het gif ook in eieren ontdekt. Via een verdeel- en inpakpunt daar werden ook 1,3 miljoen eieren naar de deelstaat Nedersaksen getransporteerd.