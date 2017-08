Geen beroep tegen vrijspraak dodelijke brand Leeuwarden

De rechtbank sprak op 25 juli een 64-jarige man uit Leeuwarden vrij van de beschuldiging van dood door schuld. In zijn pand kwam in oktober 2013 de 24-jarige Idsart Otte na een brand om het leven. Het OM had op de zitting drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist, omdat het pand niet aan brandveiligheidseisen voldeed.

Volgens het vonnis weegt die omstandigheid onvoldoende zwaar om de verdachte schuldig te verklaren aan dood door schuld. Niet kon worden vastgesteld of de huisbaas wist dat er gebreken bestonden, ook al omdat er geen wettelijke keuringsplicht of keurmerk is.

De huisbaas voldeed volgens de rechter niet aan de verplichting om de rookwering op orde te hebben, zoals is bepaald in het Bouwbesluit 2012. Maar daarmee is hij niet nalatig, wat het OM bij de inhoudelijke behandeling stelde. De huisbaas had volgens de rechter niet kunnen weten dat de rookwering tekort schoot.

Het OM zegt dinsdag in een verklaring die uitspraak begrijpelijk te vinden en ziet af van hoger beroep. De nabestaanden zijn daarvan op de hoogte gesteld.

Bij de brand in het centrum van de stad kon de student in een van de vijf betrokken panden niet op tijd wegkomen. Hij stikte door de rook die afkomstig was van een naastgelegen pand dat in brand stond.