Nederland schort uitlevering aan België op om twijfels over gevangenissen

Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam dinsdag uitgesproken in een tussenvonnis. Eerst moet nader onderzoek worden gedaan naar de omstandigheden in de gevangenissen bij onze zuiderburen, stelt de rechtshulpkamer.

Aanleiding was een verzoek van België om acht personen die in Nederland verblijven over te leveren. De acht worden in België verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die drugs smokkelt vanuit Zuid-Amerika naar Europa, onder meer via de Antwerpse haven.

De IRK zegt zich onder meer te baseren op een verklaring van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), onderdeel van de Raad van Europa.

Daarin worden zorgen geuit over de grondrechten van gedetineerden, met name bij stakingen van het gevangenispersoneel in België. De gevangenen zaten tijdens eerdere stakingen in Belgische gevangenissen bijna permanent in hun cel, berichtte het CPT.

Ook heeft de IRK berichten in Belgische media over overbevolking in de gevangenissen betrokken bij het besluit.

Rechten

De IRK zegt dat overleveringsverzoeken geweigerd moeten worden indien in het verzoekende land sprake is van een schendig van de fundamentele rechten van gedetineerden.

Vooralsnog kan volgens de uitleveringskamer niet worden geconcludeerd dat gevangenen in België een reëel gevaar van onmenselijke of vernederende behandeling lopen. Desondanks moet de officier van justitie daarover aanvullende informatie verschaffen.

Maatregelen

De Belgische minister van Justitie Koen Geens "neemt akte" van de beslissing. Hij wijst erop dat de Belgische regering al voor de CPT-verklaring maatregelen heeft genomen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken.

Die zou zijn teruggelopen van 10.808 in mei naar 10.444 nu. De jaren ervoor liep de gevangenisbevolking juist op, tot boven de 11.000 gedetineerden. Er zal nader onderzoek naar de situatie worden gedaan, aldus het ministerie.