Lekkage gevaarlijke stof bij Shell Pernis gestopt

Een zeer lage concentratie van de gevaarlijke stof zou zijn vrijgekomen bij het spoelen van leidingen.

De melding van de lekkage werd rond 22.15 uur gedaan. Rond 0.30 uur had personeel van Shell het lek gedicht, meldt de Veiligheidsregio. De gevaarlijke stof is binnen het Shell-terrein gebleven. De brandweer is nog aanwezig om de situatie in de gaten te houden.

"Wij betreuren het dat we opnieuw voor overlast en onrust hebben gezorgd in de omgeving van onze raffinaderij", liet Shell weten.

Eerder bracht de DCMR Milieudienst Rijnmond het bericht naar buiten dat de gaswolk richting Rotterdam Hoogvliet dreef. Daar was volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio geen sprake van, zegt hij tegen NU.nl. "Het gaat niet eens om een wolk."

Een woordvoerder van de DCMR zegt desgevraagd dat nog moet worden uitgezocht waarom die melding werd gedaan. "Dat is een heel vervelend misverstand geweest."

De DCMR meldt dat er 29 klachten zijn ontvangen over stankoverlast, vooral uit Hoogvliet.

Geluidswagens

De hulpdiensten waren in Hoogvliet aanwezig. Enkele politie-eenheden besloten uit eigen beweging om bewoners uit voorzorg te waarschuwen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Het was natuurlijk mooi weer, dus het leek een goed idee om de mensen die nog op straat of in de parken waren te vragen naar binnen te gaan."

Geruchten dat er een NL Alert is verstuurd berusten niet op waarheid, aldus de woordvoerder.

Fluorwaterstof heeft een zure geur, en is ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk. Bij contact met de huid vreet de stof door tot op het bot, zonder dat onmiddellijk pijn wordt gevoeld.

Afsluiting

Het treinverkeer in de omgeving is stilgelegd.

Door de lekkage is de aangrenzende Vondelingenweg afgesloten, meldt de Veiligheidsregio. Een woordvoerder van Shell bevestigde dat er sprake zou zijn van een lekkage, maar kon nog niet in detail treden.

Zaterdag was er nog een brand in de raffinaderij. Die ontstond door kortsluiting in een hoogspanningskabel. De raffinaderij werd door Shell stilgelegd, waardoor overtollige gassen moesten worden afgefakkeld. Dat leidde tot explosies en spectaculaire vlammentongen aan de avondhemel boven Rotterdam en omgeving.