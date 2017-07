Neerslagrecords gebroken bij weerstations in noorden

Het KNMI-meetstation in Eelde verbrak haar eigen record en registreerde 189 mm. Dit is een nieuw record, bevestigt weerman John Havinga op RTV Drenthe.

Ook in Groningen werden extreme metingen gedaan. In het Groningse Froombosch viel zelfs 218 mm, waarvan 39 mm op afgelopen vrijdag. In Sappemeer werd in juli 226 mm geregistreerd. Volgens Weeronline.nl is dit bijna drie maal de normale hoeveelheid regen die in de maand juli valt.

Het gemiddelde neerslagniveau in Nederland in juli lag op 116 mm. Dit maakte van juli 2017 landelijk gezien de natste julimaand sinds 2011.

Code oranje

Het aantal zonuren lag ook lager dan gemiddeld in juli: 205 uur de afgelopen maand tegenover gemiddeld 212 uur. In De Bilt werd een gemiddelde temperatuur van 17,9 graden gemeten.

Het weer in juli was zeer grillig, constateren de meteorologen van Weeronline.nl. Het KNMI gaf eenmaal code oranje en en aantal maal code geel voor overlast door onweer, hagel en regen. Ook Weerplaza spreekt van een "zeer natte en vrij sombere maand".

Qua temperaturen viel de maand juli echter mee: Het aantal zomerse dagen (25 graden of meer) bedroeg in De Bilt vijf, tegen een gemiddelde van negen. Het aantal warme dagen (20 graden of meer) bedroeg 27 tegenover een gemiddelde van 22, stelt Weeronline.