Nederlandse fietser doodgereden in België

De fietser uit Lochem werd aangereden door een automobilist, die er vervolgens vandoor ging. Die heeft zich zondagmiddag pas gemeld bij de politie in het Belgische Charleroi.

Justitie was de man al op het spoor, melden Belgische media. De man zit vast en wordt door het Openbaar Ministerie doodslag ten laste gelegd. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

De organisatie spreekt van "schokkend nieuws", maar laat weten dat de race wel gewoon doorgaat. "We hebben van zijn vrouw begrepen dat hij dat zou hebben gewild", aldus de organisatie op Facebook.

De Transcontinental Race is een fietswedstrijd over een afstand van minstens 4000 kilometer, met de start in het Belgische Geraardsbergen en de finish in Meteora in Griekenland. De deelnemers rijden alleen en moeten zelf hun route uitstippelen. Ze hebben onderweg vier controlepunten.