NS start proef met extra korting buiten drukste moment ochtendspits

Dat meldt de vervoerder zaterdagavond. Het gaat om een proef waarmee het bedrijf wil kijken of de spits beter verspreid kan worden. Vooral tussen 7.30 en 8.30 uur is het erg druk in de trein, de NS noemt dit de ‘hyperspits’.

Reizigers met een Altijd Voordeel-abonnement krijgen de hele dag korting: buiten de spits om is dat 40 procent en tijdens de spits 20 procent. In september, oktober en november worden die percentages anders verdeeld, ook wordt er een nieuw kortingspercentage geïntroduceerd, tussen 11.00 en 15.00 uur is dat 60 procent.

De NS start ook een reizigersonderzoek waarin wordt bekeken wat de wensen van reizigers zijn als het gaat om reistijd en prijzen. Het bedrijf neemt de resultaten van het onderzoek en de proef mee bij het verdere tegengaan van extreme drukte in de spits.