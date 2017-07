Overval op geldwagen nabij winkelcentrum in Heemskerk

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van NH Nieuws.

De politie zette onder meer een politiehelikopter in bij de zoektocht naar de twee overvallers van de geldwagen. Via Burgernet is gevraagd uit te kijken naar de mannen die donkere kleding droegen en op een bruine scooter reden. Inmiddels is de scooter aangetroffen in een nabijgelegen wijk.

Het is onbekend of de daders gewapend zijn. Bij de overval zijn de medewerkers van de geldwagen ongedeerd gebleven.

Het is niet duidelijk of de autobranden iets te maken hebben met de overval op de geldwagen. De politie doet hier onderzoek naar.