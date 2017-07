Zoektocht naar drie vermiste Nederlanders in Turkije

Dat meldt de Nederlandse politie zaterdagmiddag. De autoriteiten in de twee landen werken samen in deze zaak. Als er aanleiding is voor onderzoek in Nederland zal dat ook gebeuren.

Zaterdagavond is via sociale media een teken van leven ontvangen van Un. Wat de tekst daarvan is en op welk medium wilde de politie niet kwijt. Het is nog niet zeker of het bericht daadwerkelijk van de vrouw komt. De politie ''wil nog steeds graag zelf met Bjorn of Sabahat spreken om er zeker van te zijn dat het goed met ze gaat''.

De families hebben al een tijdje geen contact met de drie en zijn erg bezorgd. Gezien de situatie baart dat zorgen, aldus een woordvoerder van de politie. Waar de Nederlanders zijn of wat er is gebeurd is niet duidelijk. ''Het is te vroeg om een richting te kunnen noemen.''

De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf of dat de drie zelf ''van de radar'' wilden verdwijnen.

Contact

Hoffman was samen met Breukers en zijn partner Un in een Mercedes Vito naar de kustplaats Silifke gereisd om mee te helpen aan de bouw van hun huis. Tussen 8 en 10 juli zou Hoffman terug naar Nederland zijn gereisd, maar hij is daar nooit aangekomen. Vervolgens is hij als vermist opgegeven.

De politie heeft daarop gesproken met mensen uit zijn naaste omgeving en heeft zodoende op 21 juli nog contact gehad met het Breukers en Un in Turkije. Op 27 juli meldden familieleden dat die twee ook worden vermist.

Het is onbekend wanneer de Nederlanders voor het laatst zijn gezien. Wel meldt de politie dat ze voor het laatst zijn gezien in de plaats Silifke. De politie noemt het waarschijnlijk dat Breukers en Un samen zijn.

De burgemeester van Haaksbergen staat in continu contact met de politie en laat zich informeren over de zaak, aldus een gemeentewoordvoerder. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet door de familie benaderd over de zaak. Officieel is het ministerie dan ook niet betrokken.