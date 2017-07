'Massale sluiting politiebureaus levert meer op dan verwacht'

Dat meldt het AD zaterdag op basis van een interne politieprognose. Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt de berichtgeving van het AD hierover, maar benadrukt dat het slechts om prognoses gaat die in maart zijn gemaakt en dat er nog van alles kan veranderen. Volgens hem moeten alle plannen nog op haalbaarheid worden getoetst.

Sinds 2014 zijn er in het hele land 148 politiebureaus gesloten. Er kwamen 76 kleinere politieposten bij, waar burgers geen aangifte kunnen doen, maar wel kunnen binnenlopen voor contact met agenten.

Een andere trend is die van het 'pop-upbureau'. Dat houdt in dat wijkagenten tijdelijk in een leegstaand pand, camper of café neerstrijken. Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding van de Nationale Politie, noemt dat "een hele mooie ontwikkeling".

Ondanks dat veel politiebureaus worden gesloten, ziet de korpsleiding de toekomst met vertrouwen tegemoet, liet Huyzer zaterdag weten. "Het sluiten van een politiebureau betekent een omslag in werken van politiemensen. We stoppen ons geld minder in stenen en meer in mobiel werken, ICT en bereikbaarheid", zegt ze. "We willen er naartoe dat de politie zich niet verstopt achter muren en in bureaus, maar dat agenten zelf burgers opzoeken."

Veiligheid

Vanuit de gemeenten waar politiebureaus of -posten zijn of worden gesloten klinken kritische geluiden. In Pijnacker-Nootdorp dreigt sluiting van het enige politiebureau. De plaatselijke agenten moeten hun werk vanuit Zoetermeer gaan doen, twintig minuten verderop. "Ik kan dit niet verkopen aan mijn burgers", zegt burgemeester Francisca Ravenstein. "Dit is heel slecht voor de veiligheid in onze gemeente."

De Centrale Ondernemingsraad van de politie is ook niet blij met de sluitingen. Voorzitter Rob den Besten is verbaasd dat er meer op huisvesting wordt bezuinigd dan nodig is. "De alternatieven zijn nog lang niet op orde, denk aan de mogelijkheid voor mobiel werken, de ICT en het plaatsbepalingssysteem in auto's. Los dat nou eerst op, voordat je nog meer panden sluit."