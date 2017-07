Het slachtoffer uit Barendrecht overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

In diezelfde nacht heeft de politie een BMW aangetroffen die in brand stond in een garage op de Tweebosstraat te Rotterdam. Het schietincident vond plaats aan de Langenhorst. Een kilomter of vijf vanwaar de auto is gevonden.

Het gaat om grijze BMW type 3Er Reihe 325i Sedan. De politie roept getuigen op zich te melden.