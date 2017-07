Overleden man Rijswijk door misdrijf om het leven gekomen

Hoe de man om het leven is gekomen kan in het kader van het onderzoek nog niet naar buiten worden gebracht. De politie tast nog in het duister wat de aanleiding is voor het misdrijf.

Het lichaam van Ates werd aangetroffen op een parkeerplaats op de Van der Kooijweg bij hert Hoekpolderpark, een natuurgebied.

Toen de man werd gevonden droeg hij een donkere Nikebroek tot aan zijn knie met een blauwe streep aan de zijkant. Verder had hij een donkere trui met lange mouwen aan en droeg hij slippers van het merk Birkenstock.

De politie roept getuigen op zich te melden en komt graag in contact met mensen die de man voor zaterdag 22 juli nog gezien of gesproken hebben of die meer informatie hebben over de laatste dagen van zijn leven.