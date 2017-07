Man uit Brielle opgepakt voor 'kofferbakmoord' uit 2005

Haar lichaam werd in 2005 in de kofferbak van een brandende auto in het natuurgebied de Kruininger Gors gevonden.

Deze man werd in 2007 ook al opgepakt en heeft tot juni 2008 vastgezeten in verband met de moord. Hij werd uiteindelijk vrijgelaten, omdat er niet voldoende bewijs was om hem te vervolgen. De man is wel altijd verdachte gebleven, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in een toelichting.

Uit nieuw technisch en tactisch onderzoek is voldoende naar voren gekomen om hem opnieuw aan te houden op verdenking van moord, aldus de woordvoerster. De verdachte is woensdag opgepakt door een arrestatieteam van de politie in Rotterdam, zo werd vrijdag naar buiten gebracht.

Hij zit in beperking, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, alleen met zijn advocaat. De man blijft in ieder geval veertien dagen vastzitten.

Uitgebrande auto

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van 3 september 2005 in de achterbak van haar uitgebrande auto gevonden. Ook in haar woning in Oostvoorne bleek die nacht brand te zijn gesticht. De moord op de vrouw, een apothekersassistente, zorgde voor veel beroering.

Tijdens het onderzoek kwamen verschillende verdachten in beeld die allen weer werden vrijgelaten.