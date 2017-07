A2 naar Amsterdam ook vrijdag nog afgesloten tot na ochtendspits

De afsluiting was nodig voor reparatiewerkzaamheden aan de weg. Door de aanleg van een warmtetransportleiding ontstonden woensdagochtend kleine scheuren in het asfalt, waarna vloeistof omhoog borrelde.

''Het asfalt moet over een lengte van 80 meter en over vier rijstroken breed weggefreesd worden, daarna wordt bekeken welke vervolgstappen er genomen moeten worden'', meldde Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat hoopt later vrijdagochtend meer te kunnen zeggen over de voortgang van de werkzaamheden en de duur van de afsluiting.

A32

De A32 tussen Meppel en Steenwijk is in de nacht van donderdag op vrijdag in de richting van Steenwijk ongeveer twee uur afgesloten geweest na een ongeluk. Door nog onbekende oorzaak was er een aanrijding geweest tussen een auto en een vrachtauto ter hoogte van Havelte. Volgens de politie is een inzittende van de auto ernstig gewond geraakt.