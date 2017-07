Twintigduizend varkens omgekomen bij grote brand in Erichem

De brand is inmiddels ingesloten en wordt afgeblust. Op locatie zijn door de brandweer ook metingen verricht.

Brandweerlieden probeerden zoveel mogelijk varkens te redden, maar die hulp kwam te laat. Alle 20.000 dieren zijn bij de brand om het leven gekomen. Eerder werd gedacht dat er in de stal maar tienduizend varkens waren.

De brand en het blussen ervan gaat gepaard met veel rook die in de wijde omtrek te zien is en die richting het dorp trekt. Omwonenden zijn met een NL Alert gewaarschuwd uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels geldt dit niet meer voor mensen die geen geur meer ruiken en geen rook meer zien.

Gasten van een camping in Erichem werden geadviseerd in hun camper of caravan te blijven of naar het hoofdgebouw te gaan.

Asbest

In een klein gebied rondom de stal is asbest vrijgekomen, meldt veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Er wordt nog onderzocht waar de grens precies ligt. De veiligheidsregio roept mensen op om hun ventilatie uit te schakelen en geen roetdeeltjes, die in een groot gebied rondom de brand zijn vrijgekomen, aan te raken.

De deeltjes kunnen gevaarlijk zijn, waarschuwt de veiligheidsregio. Die raadt mensen aan hun handen en groente uit de tuin goed te wassen, speeltoestellen en speelplaatsen goed af te spoelen en de voeten goed te vegen.

Vooralsnog is het niet bekend hoe de brand is onstaan. De politie doet er onderzoek naar. Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen mensen in de stal.